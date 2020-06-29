燃初心，焕新章——恒大家装五月总结暨表彰大会-家居频道-东北新闻网_1

燃初心，焕新章——恒大家装五月总结暨表彰大会-家居频道-东北新闻网六月的夏风，花草随风摇曳，伴随着花开的芳香，2020年6月5日，恒咱们装召开了五月份总结暨赞誉大会。在本次会上，新参加公司的小同伴进行了毛遂自荐，能够看出他们们个个才调特殊，才能拔尖，而新同伴的参加也给公司注入一股新的力气。会议在欢声笑语的游戏中拉开序幕，恒咱们装心爱的家人们，个个身怀绝技，才艺精

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六月的夏风，花草随风摇曳，伴随着花开的芳香，2020年6月5日，恒咱们装召开了五月份总结暨赞誉大会。 在本次会上，新参加公司的小同伴进行了毛遂自荐，能够看出他们们个个才调特殊，才能拔尖，而新同伴的参加也给公司注入一股新的力气。 会议在欢声笑语的游戏中拉开序幕，恒咱们装心爱的家人们，个个身怀绝技，才艺精深。 本次大会赞誉了五月优异设计师、优异团队、PK赛获奖人员、以及对恒咱们装开展具有杰出贡献的优异人员。 团队荣誉奖 设计师个人荣誉奖 出售组个人荣誉奖 在职工团体生日庆祝环节，主持人带领咱们和寿星们一同欢唱生日歌，并请寿星们许下对公司和自己的杰出祝福，接着现场咱们一同高兴共享了生日蛋糕，庆祝会一下达到了高潮。 要成为他人的典范，先做好自己！人的一生中，除了要浸透热情之外，更重要的是要学会总结曩昔，规划未来，这也是咱们每个月举行总结大会的含义。 光辉的背面是尽力支付的汗水，杰出的背面是不断前进的脚步，恒咱们装的家人们众志成城，共同尽力，未来，咱们一定会获得愈加光辉的战绩！