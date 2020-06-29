县名解析：炎帝的故里——高平_黄河新闻网

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高平市，隶归于山西省晋城市，坐落山西省东南部，泽州盆地北端，太行山西南边际，因其四面群山环绕、中部相对平整而得名。1993年5月12日，经国务院同意，高平撤县设市，成为省辖县级市，由晋城市代管。高平是中华民族人文鼻祖炎帝的故乡，是我国历史上闻名的长平之战的发生地，也是太行太岳革新老区和闻名全国的“煤铁之乡”、“黄梨之乡”、“生猪之乡”和“上党梆子戏剧之乡”。风景名胜羊头山炎帝文明旅游区羊头山炎帝文明旅游区坐落高平市神农镇庄里村，华夏鼻祖——炎帝神农氏活动的遗址遗址在境内散布广泛，是华夏农业文明的发源地，传扬着“精卫填海”的神话故事，这里有炎帝寓居过的羊头山，有举国无双的明代“炎帝陵”石碑，炎帝行宫内的雕花石础和正殿“西游记”木雕图画，为国内现存雕琢之精品。长平之战遗址长平之战遗址，故址在今山西高平市城北10公里的长平村。遗址规模宽广，西起骷髅山、马鞍壑，东到鸿家沟、邢村，宽约10公里；北起丹朱岭，南到米山镇，长约三十公里，东西两山之间，丹河两岸的河谷地带均归于要点保护区。[ 修改：杜俊霞 ]共享到：