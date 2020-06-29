“重燃战火”，印度真准备好了？它想一石三鸟中印对峙_西陆网_1

“重燃战火”，印度真准备好了？它想一石三鸟中印对峙_西陆网

在几十年都没响起枪声的中印边境，会由于印度首先打响榜首枪，而再次点着烽火吗？据印度媒体泄漏印度陆军参谋长纳拉瓦尼23日前往拉达克，在未来两天时间内观察前哨的战备状况。从最近这两天印度官方和军方的动态，以及印度媒体的报导来看，印度点着烽火可能性忽然变得越来越大，并且也越来越令人担忧。印度真的做好预备与我国在边境抵触中，动用火力？印度想好了要支付怎样的价值吗？这个价值必定是印度无法接受之重。所以，在明知不可为的状况下却搞出各种操作，背面显然是有意图。印度提出强硬要求这几天，印度陆军空军动作一再。据军方消息人士称，陆军参谋长纳拉瓦尼于23日晚些时候抵达拉达克首府列城慰劳伤员，并于6月24日去拉达克东部检查作战预备。6月21日，卡吉尔和列城之间的拉达克公路上，跋涉的油罐车增多。并且，可以显着看到印度戎行的车队，沿着通往拉达克区域的公路跋涉。