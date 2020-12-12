省政府召开常务会议 – 山西新闻网

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本报讯（记者张巨峰）12月11日，省长林武主持召开省政府第92次常务会议，研究安全生产、农业种质资源保护利用、钢铁行业超低排放地方标准制定等工作。 为建立高效有序的安全生产监管模式、提高监管的精准性，依照安全生产法等法律法规，参照我省煤矿分级分类安全监管监察办法，会议决定，对全省重点行业领域的生产经营单位，根据发生生产安全事故风险程度、经济属性和生产规模等，实施分类分级监管。会议强调，要深入贯彻落实习近平总书记关于安全生产的重要论述，进一步扛牢压实安全生产属地责任、部门监管责任、企业主体责任，厘清责任边界，加密监管频次，加强联合执法检查，有效防范各类生产安全事故发生。会议通过我省重大事故隐患调查处理办法，强调，要进一步强化隐患就是事故的理念，深入推进风险隐患排查治理专项行动，严格开展生产经营单位重大事故隐患调查处理和责任追究，推动关口前移、超前防范，真正把隐患治理挺在事故之前，促进全省安全生产形势持续好转，全力保障人民群众生命财产安全。 会议强调，农业种质资源是保障国家粮食安全与重要农产品供给的战略性资源，是打造山西特优农业的根本保障。要认真贯彻党中央、国务院决策部署，进一步明确农业种质资源保护的基础性、公益性定位，科学制定发展规划，开展作物、畜禽、水产、农业微生物等全面普查收集、系统调查、抢救性征集，完善分类分级保护名录，扎实推进农业种质资源鉴定评价、基因发掘和统一身份信息管理，加快建设我省农业种质资源库，健全保护体系，加大地方特色品种保护力度，强化优异种质资源创制与应用，推动我省由种质资源大省向种业强省转变。 会议通过我省地方标准《钢铁工业大气污染物排放标准》，对钢铁行业全流程环境管理提出明确要求，对有组织排放、无组织排放和大宗物料产品运输等按工序分门别类提出指标限值和管控措施。会议强调，要严格执行标准，加强污染物排放实时监测和监督检查，确保实现钢铁全行业超低排放，进一步削减大气污染物排放量，坚决打赢蓝天保卫战。 会议还研究了第一产业高质量发展、国企改革三年行动、开发区投资项目建设领办代办等事项。