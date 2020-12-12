“平安之星”申飞飞：人们叫他“大山里的守护神” – 山西新闻网

“平安之星”申飞飞：人们叫他“大山里的守护神” – 山西新闻网

山西晚报讯（记者 辛戈）12月3日，山西省公安厅向社会发布信息，由中国长安网、中央政法委长安剑主办的“平安之星”网络宣传活动首月（10月）月度“平安之星”榜单出炉，全国共评出100名“平安英雄”、50名“平安卫士”。其中，长治市壶关县公安局鹅屋派出所申飞飞上榜，获得首月月度“平安之星”。 鹅屋乡位于距壶关县城90多公里的太行之巅。境内沟壑纵横、道路崎岖,被人戏称为“太行山上的小西藏”。2008年，22岁的申飞飞被分配到鹅屋派出所，一人承担了办案、治安、户籍、巡逻和内勤等多项业务，一干就是12年，被群众亲切称为“大山里的守护神”。在山区工作不但枯燥乏味，而且艰苦异常。农家出身的申飞飞，在面对鹅屋乡九曲十八弯的“猫路”和只有两个民警的派出所，不仅没有气馁，反而在心里立下一个誓言：一定要真心实意为老百姓办事。 2019年7月份，家住河南省内黄县的赵保珍到鹅屋派出所户籍室找到申飞飞申请补录户口。30年前她因和丈夫感情不和离家出走并同河南内黄一男子以夫妻名义共同生活至今，导致户口丢失。申飞飞为了及时给赵某补录户口，在赵保珍出生、居住生活过的地方往返多次，调查取证，上报审批，最终为赵保珍补录了户口。家住长治县苏店镇西贾村的赵大叔女儿赵俊香中考补登户口，因没有出生证，派出所想方设法协调，免费为其父女做了亲子鉴定，终于赶在中考之前为小俊香补录了户口，成为长治利用技术办理上户的首例，并在全市乃至全国加以推广。 “办不成大事，咱可以把群众的小事当成大事做。”申飞飞介绍，鹅屋乡由于强壮劳力外出打工、下山照顾子女就学等原因，全乡户籍登记8405人，实际居住3000人左右，大部分是老弱病残。针对这种情况，申飞飞将全乡人口分为三类，一是在鹅屋居住的老人，通过“流动警务车+步行”上门服务；二是在外务工和上学的中青年群众，通过微信、微博和“一网通一次办”等“互联网+”为他们提供服务；三是在壶关县城居住的人口，他利用回县城休息的时候在壶关县政务大厅或者县城周边的派出所为他们服务。把派出所“搬”到了山庄窝铺留守百姓们的农家小院、田间炕头。特别是利用“一网通一次办”平台和辖区群众微信群，推出了鹅屋派出所24小时在线服务和网上报警服务，真正实现了从让群众跑一趟到服务群众零距离。 12年来，经申飞飞办理的户籍业务20000多人次、调解纠纷100多次、办理案件90多起、抓获网上逃犯5名，其中孤身一人抓获持凶抢劫杀人犯1名。在日常工作中，申飞飞视群众如亲人，坚持不懈为孤寡老人义务做好事、干农活200余次。主动帮助困难群众120多次，自己出资或联系爱心人士为鹅屋山区捐款捐物共计120000余元。12年来，他的足迹踏遍了鹅屋乡100多平方公里的沟沟坎坎，徒步近20万公里山路。