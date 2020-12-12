为全方位推动高质量发展超越提供有力金融支撑

为全方位推动高质量发展超越提供有力金融支撑东南网12月12日讯（福建日报记者王永珍）今年以来，我省金融系统坚决贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府关于统筹推进常态化疫情防控和经济社会发展的决策部署，落实落细“八大金融工程”，扎实做好服务实体经济、防控金融风险、深化金融改革各项工作，为我省全方位推动高质量发展超越提供有力的金融支撑。今年前三季度，全省金融业增加值同比增长6.6%

为全方位推动高质量发展超越提供有力金融支撑

东南网12月12日讯（福建日报记者 王永珍）今年以来，我省金融系统坚决贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府关于统筹推进常态化疫情防控和经济社会发展的决策部署，落实落细“八大金融工程”，扎实做好服务实体经济、防控金融风险、深化金融改革各项工作，为我省全方位推动高质量发展超越提供有力的金融支撑。今年前三季度，全省金融业增加值同比增长6.6%，金融业税收收入同比增长14.4%。截至11月末，全省本外币各项存款余额同比增长11.8%，各项贷款余额同比增长12.6%，增幅均处于近年高位。支小支农成效显著。截至10月末，全省普惠小微贷款余额同比增长32.2%，普惠小微企业贷款利率同比下降0.96个百分点。我省成为全国率先将政府性融资担保加权平均费率降至1%以下的4个省份（安徽、山东、江西、福建）之一；1—10月，全省政府性融资担保机构累计为4.49万户（次）中小微企业和“三农”主体提供313.52亿元融资担保服务。直接融资快速增长。今年以来，全省新增28家境内外上市企业（含过会）；非金融企业股权融资537.07亿元，同比增长152.9%。1—11月,全省企业累计发行债券6002.69亿元，同比增长38.5%。改革创新持续深化。宁德、龙岩两地加快建设全国普惠金融改革试验区，三明、南平两地加快建设省级绿色金融改革试验区。两岸首家全牌照合资证券公司金圆统一证券于2020年2月正式获批，落地厦门。