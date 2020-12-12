绝版了！国内17块镶金马拉松完赛奖牌

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绝版了！国内17块镶金马拉松完赛奖牌今年，刚刚结束的上海马拉松、以及即将举办的广州马拉松赛事纷纷采用全新的镶彩宝完赛奖牌，这意味着此前的镶金完赛奖牌可能已成为绝版，此前的镶金完赛奖牌你爱吗？据统计截止目前，国内马拉松共计有17块镶金完赛奖牌，分别是北京马拉松（5块）、上海马拉松（

绝版了！国内17块镶金马拉松完赛奖牌
今年，刚刚结束的上海马拉松、以及即将举办的广州马拉松赛事纷纷采用全新的镶彩宝完赛奖牌，这意味着此前的镶金完赛奖牌可能已成为绝版，此前的镶金完赛奖牌你爱吗？　　据统计截止目前，国内马拉松共计有17块镶金完赛奖牌，分别是北京马拉松（5块）、上海马拉松（5块）、武汉马拉松（4块）、广州马拉松（2块）、上合昆明马拉松（1块），这些绝版的镶金完赛奖牌，你集齐了几块呢？　　1。 北京马拉松（5块镶金奖牌）　　北京马拉松，自2015年北马35周年起首次推出镶金完赛奖牌，一经推出即受到跑友的热烈欢迎，2015-2019年共计5块镶金完赛奖牌，2020北京马拉松取消举办；　　▲2015北马35年首块镶金完赛奖牌　　▲2016北马镶金完赛奖牌　　▲2017北马镶金完赛奖牌　　▲2018北马镶金完赛奖牌　　▲2019北马镶金完赛奖牌　　2。 上海马拉松（5块镶金奖牌）　　上海马拉松，自2015年上马20周年起首次推出镶金完赛奖牌，镶金完赛奖牌仅对全马完赛选手设立，2015-2019年共计5块镶金完赛奖牌，2020年改为全新的镶彩宝完赛奖牌；　　▲2015上马镶金完赛奖牌　　▲2016上马镶金完赛奖牌　　▲2017上马镶金完赛奖牌　　▲2018上马镶金完赛奖牌　　▲2019上马镶金完赛奖牌　　3。 武汉马拉松（4块镶金奖牌）　　武汉马拉松，创办于2016年，从创办之初就对全马完赛选手设置镶金完赛奖牌，2016-2019年共计4块镶金完赛奖牌，2020武汉马拉松暂停举办；　　▲2016汉马镶金完赛奖牌　　▲2017汉马镶金完赛奖牌　　▲2018汉马镶金完赛奖牌　　▲2019汉马镶金完赛奖牌　　4。 广州马拉松（2块镶金奖牌）　　广州马拉松，自2018年中奥路跑接受运营后，推出全马镶金完赛奖牌，2018-2019年共计2块镶金完赛奖牌，2020年改为全新的镶彩宝完赛奖牌；　　▲2018广马镶金完赛奖牌　　▲2019广马镶金完赛奖牌　　5。 上合昆明马拉松（1块镶金奖牌）　　上合昆明马拉松，2019年推出全马镶金完赛奖牌，共计1块镶金完赛奖牌，2020年改为线上+线下200人规模赛事；　　▲2019上合昆明马镶金完赛奖牌　　以上17块绝版的镶金完赛奖牌，你集齐了几块？你会特别在意赛事的完赛奖牌吗？欢迎在底部留言和我们一起分享哦~

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