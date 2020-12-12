绝版了！国内17块镶金马拉松完赛奖牌

绝版了！国内17块镶金马拉松完赛奖牌

今年，刚刚结束的上海马拉松、以及即将举办的广州马拉松赛事纷纷采用全新的镶彩宝完赛奖牌，这意味着此前的镶金完赛奖牌可能已成为绝版，此前的镶金完赛奖牌你爱吗？ 据统计截止目前，国内马拉松共计有17块镶金完赛奖牌，分别是北京马拉松（5块）、上海马拉松（5块）、武汉马拉松（4块）、广州马拉松（2块）、上合昆明马拉松（1块），这些绝版的镶金完赛奖牌，你集齐了几块呢？ 1。 北京马拉松（5块镶金奖牌） 北京马拉松，自2015年北马35周年起首次推出镶金完赛奖牌，一经推出即受到跑友的热烈欢迎，2015-2019年共计5块镶金完赛奖牌，2020北京马拉松取消举办； ▲2015北马35年首块镶金完赛奖牌 ▲2016北马镶金完赛奖牌 ▲2017北马镶金完赛奖牌 ▲2018北马镶金完赛奖牌 ▲2019北马镶金完赛奖牌 2。 上海马拉松（5块镶金奖牌） 上海马拉松，自2015年上马20周年起首次推出镶金完赛奖牌，镶金完赛奖牌仅对全马完赛选手设立，2015-2019年共计5块镶金完赛奖牌，2020年改为全新的镶彩宝完赛奖牌； ▲2015上马镶金完赛奖牌 ▲2016上马镶金完赛奖牌 ▲2017上马镶金完赛奖牌 ▲2018上马镶金完赛奖牌 ▲2019上马镶金完赛奖牌 3。 武汉马拉松（4块镶金奖牌） 武汉马拉松，创办于2016年，从创办之初就对全马完赛选手设置镶金完赛奖牌，2016-2019年共计4块镶金完赛奖牌，2020武汉马拉松暂停举办； ▲2016汉马镶金完赛奖牌 ▲2017汉马镶金完赛奖牌 ▲2018汉马镶金完赛奖牌 ▲2019汉马镶金完赛奖牌 4。 广州马拉松（2块镶金奖牌） 广州马拉松，自2018年中奥路跑接受运营后，推出全马镶金完赛奖牌，2018-2019年共计2块镶金完赛奖牌，2020年改为全新的镶彩宝完赛奖牌； ▲2018广马镶金完赛奖牌 ▲2019广马镶金完赛奖牌 5。 上合昆明马拉松（1块镶金奖牌） 上合昆明马拉松，2019年推出全马镶金完赛奖牌，共计1块镶金完赛奖牌，2020年改为线上+线下200人规模赛事； ▲2019上合昆明马镶金完赛奖牌 以上17块绝版的镶金完赛奖牌，你集齐了几块？你会特别在意赛事的完赛奖牌吗？欢迎在底部留言和我们一起分享哦~