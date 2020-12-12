一键办结 网上办理优化服务流程-my399.com

一键办结 网上办理优化服务流程|my399.com

持续加大政务数据共享应用力度，哈市数据共享交换平台现已归集企业基本信息、身份信息等政务数据118类，全市各部门共使用700余万次。通过政务服务总门户，让企业、群众在网上就能办成不同领域的事项。 市不动产登记交易事务中心不断提速增效、便民利企，通过推行“打破界面、一口受理、内部运行、转接材料、分类审核、一口发证”机制，办理要件由5项精简至3项，环节从4个减少为1个，“三审制”简化为“两审制”，切实做到提速增效。 市人才服务局大力推进“互联网+人才”， 在全省首推“一网站、两平台、三窗口”，将人才引进、人事档案接转、人才招聘、留学回国人员人事服务、大学生就业创业服务、高校毕业生报到等27项公共服务全部纳入网上办理，并在市政务服务网公开设定依据、受理条件、办事流程等信息，实现服务事项“网上服务覆盖率”100%，今年人事档案接转等高频服务事项网办2793件，同比增长90.13%，在全省率先推行报到存档“掌上办”，取消高校毕业生报到时限限制，变“窗口服务”为“掌上申请”，变“重复排队”为“一键办结”，今年高校毕业季高峰期，网上办理高校毕业生报到6804人。